Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 16. IB Günü Eğitim Liderleri Konferansı'nda konuştu Açıklaması
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Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 16. IB Günü Eğitim Liderleri Konferansı'nda konuştu Açıklaması

Son dakika haber! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 16. IB Günü Eğitim Liderleri Konferansı'nda konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimi dünyanın genelini göz önünde bulundurduğumuzda oldukça başarılı biçimde yürüttüğümüzü söyleyebilirim." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimi dünyanın genelini göz önünde bulundurduğumuzda oldukça başarılı biçimde yürüttüğümüzü söyleyebilirim." dedi.

Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği Uluslararası Bakalorya (IB) Komisyonu üyelerinin desteğiyle ve TED Ankara Kolejinin ev sahipliğinde düzenlenen "IB Yolculuğunda Değişimi Benimsemek" 16. IB Günü Eğitim Liderleri Çevrim İçi Konferansı'na katıldı.

Selçuk, çocukları, gençleri hayata hazırlamanın önemli kanallarından biri olan IB Türkiye Okullarının çalışmalarını çok uzun yıllardır yakından takip ettiğini, çocukların uluslararası standartlarda eğitim almalarını ve birtakım üst düzey becerileri geliştirmelerini son derece kritik bulduğunu söyledi.

Küresel salgının hayatın her alanında ciddi değişimlere neden olduğu günlerde yapılan bu toplantının zor günlerin geçeceği ve salgının olumlu verileriyle yola devam edileceğine dair umut verdiğini ifade eden Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak küresel salgın sürecinde uzaktan eğitimi dünyanın genelini göz önünde bulundurduğumuzda oldukça başarılı biçimde yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Elimizin erdiğince, gücümüzün yettiğince her noktaya, her öğrencimize devletimizin imkanlarını seferber ettik." diye konuştu.

Bu süreçler yaşanırken daha uzun sürede kat edilecek birçok dijital yolculuk konusunda çok hızlı adımlar atıldığını vurgulayan Selçuk, öğretmenlerin de dijital becerileri ve yeterliklerinde gözle görülür bir ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Türkiye'nin eğitim ekosisteminin felsefi temelleri 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya koyuldu

Selçuk, eğitimde başarılı görülen her değişim, dönüşüm ve reformun sağlam felsefi yaklaşımlarla desteklendiğine değinerek, Türkiye'nin eğitim ekosisteminin felsefi temellerinin 2023 Eğitim Vizyonu ile ortaya koyulduğunu anlattı.

Dünya genelinde dijitale doğru olan dönüşümün kitlesel eğitimden kişisel eğitime evrilen bir yapıyı beraberinde getirdiğinin altını çizen Selçuk, şunları kaydetti:

"IB okullarında çocuklarımızın gördükleri derslerin onların kişisel ilgi, beceri, yeteneklerini esas aldığını biliyorum. Bu açıdan bu mukayeseyi özellikle yapmak istedim. Bu kişisel özellikleri göz ardı etmeyen, onlar üzerinde şekil alan bu eğitimde elbette irade ve disiplin de ön planda. Bunlar son derece önemli yetkinlikler. Hayata ve yüksek öğrenime daha donanımlı giren IB mezunu öğrenciler, sorunların tespiti ve çözümüne odaklı, çözümleme gücü yüksek, disiplinler arası düşünebilen ve etik değerleri dikkate alan verimli bireyler olma sorumluluğunu da hissediyorlar. IB'nin yanı sıra Türkiye'de bir meslek lisemizde CP'nin de yer almasını çok olumlu bulduğumu ifade etmek isterim. Çünkü orada da farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Uluslararası boyutta gerçekleşen bir ölçme değerlendirme sonucunda puanlar elde edilen bir sistemden söz ediyoruz burada. Bu sistem çerçevesinde meslek liselerinin de benzer standartlarla tanışmasında yarar var. Buradan da birçok yüksek öğretim imkanlarını kazanmaları söz konusu."

Selçuk, Türkiye'nin ve dünyanın ortak sorunlarına çözüm üretecek nesillerin yetişmesinde gerekli dönüşümün ve bu konuda aldıkları sorumluluğun da farkında olduklarını ancak sahip oldukları bilincin tek başına yeterli olmayacağını dile getirdi.

Eğitim konusunda iş birliği ve doğru iletişim içinde olmanın son derece önemli olduğunu belirten Selçuk, "Çocuklarımızın mutlu yetişkinlikleri, müreffeh yarınları için gerçekleştirilen her türlü çalışmaya destek olmayı da bir ödev olarak kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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