Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: 'İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta... - Haberler
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Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta...

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer:

Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek."

Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek."

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: 'İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta... - Haberler
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