Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta...
AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek."
Milli Eğitim Bakanı Özer: "İki doz aşı olan ya da hastalanıp bağışıklık kazanıp antikor oluşturan öğretmen oranımız yüzde 86. Çoğu Kıta Avrupası'ndaki ülkelerden çok daha yüksek."
AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri