Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti - Haberler
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yemin etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( Tbmm ) yemin etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Ağustos'ta görevini Ziya Selçuk'tan almıştı. 2017-2018 yılları arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı ve 2018-2021 tarihleri arasında da Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Mahmut Özer, 5 Ağustos'ta Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 27'nci Dönem 5'inci Yasama Yılının ilk Genel Kurulunda yemin etti.

(Utku Şimşek/İHA)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM'de yemin etti
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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