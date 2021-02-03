Son dakika haber: Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer Bursa'da TOGG için teknik eleman yetiştirecek liseyi ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nun ülke gerçeklerine uygun olarak mesleki ve teknik eğitime de yeni bir yol haritası sunduğunu belirterek, "Yeni yol haritası, sektöre duyarlı ve kendisini ülke önceliklerine göre sürekli güncelleyen dinamik...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bakanlığın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu'nun ülke gerçeklerine uygun olarak mesleki ve teknik eğitime de yeni bir yol haritası sunduğunu belirterek, "Yeni yol haritası, sektöre duyarlı ve kendisini ülke önceliklerine göre sürekli güncelleyen dinamik bir mesleki eğitim yapısını öngörüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Özer, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubunca (TOGG) Gemlik ilçesinde yapımı sürdürülen fabrikada elektrikli otomobil üretiminde görev alacak teknik elemanların yetiştirileceği Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okul yöneticilerinden bilgi alan Özer, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu ve Genel Sekreter Mümin Karacakayalılar ile görüştü.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Özer, sektörün mesleki eğitime verdiği desteğin önemli olduğuna dikkati çekerek bundan dolayı OİB ailesine teşekkür etti.

Mesleki ve teknik eğitimin, ülkelerin ekonomik kalkınmasındaki önemi dolayısıyla küresel ölçekte bir eğitim alanı olduğuna değinen Özer, ülkelerin mesleki ve teknik eğitimlerini, ekonomilerinin mevcut durumuna ve yönelimlerine göre yeniden organize ettiğini, gözden geçirdiğini ve dönüştürdüğünü belirtti.

Her ülkenin mesleki ve teknik eğitiminin kendi coğrafyasının gerçeklerini yansıttığını vurgulayan Özer, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, güçlendirilmiş mesleki eğitimle neler başarabileceğini biliyor ve buna göre hareket ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu, ülke gerçeklerine uygun olarak mesleki ve teknik eğitime de yeni bir yol haritası sunuyor. Yeni yol haritası, sektöre duyarlı ve kendisini ülke önceliklerine göre sürekli güncelleyen dinamik bir mesleki eğitim yapısını öngörüyor. Bizim katma değeri yüksek ürünleri elde edecek hale gelmemiz lazım. İhracatın lokomotifi olan otomotiv sektöründe istihdam garantili eğitim veren proje okullar arasına dahil edilen Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tüm öğrencilerini bu yıl ilk defa merkezi sınavla aldı. Okul bünyesinde açılan ve ülke genelinde bir ilk olan elektrikli araçlar dalında Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak teknik elemanlar yetişecek. Aynı zamanda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü AR-GE Merkezleri bünyesinde de yer alan okulumuzda, bilişimden metale tüm alanlarda yenilikçi fikirler doğrultusunda ürün geliştirme çalışmalarının başladığını görüyoruz. Bu heyecan, bizleri daha da heyecanlandırıyor. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza, emek veren tüm yönetici ve öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de nitelikli iş gücünü artırarak ekonomiyi ve sosyal kalkınmayı desteklemek istiyoruz. İnanıyorum ki mesleki eğitim Bursa ile ayaklanacak."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir