Son dakika haber | Milli dalış sporcusu, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yetenek avına çıktı

EDİRNE (DHA) - SERBEST dalış milli sporcusu Birgül Erken, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıp, spora ve serbest dalışa ilgiyi artırmak adına 'Birgül Erken'le Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı' projesini Edirne'den başlattı. Erken, "Serbest dalış coşkusunu dalga dalga Anadolu'ya yaymak istiyoruz. En büyük hedefim uluslararası bir yarışmada kürsüye 3 Türk yerleşmesi. Bunu çok istiyorum. Bunun için de elimden geleni yapacağım" dedi.

Türkiye'de serbest dalış branşında çeşitli rekorlara imza atan, uluslararası yarışlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcu Birgül Erken, gençlere serbest dalışı sevdirmek ve yeni şampiyon adayları bulmak için farkındalık projesi başlattı. 'Birgül Erken'le Edirne'den Kars'a Serbest Şampiyon Avı' ismiyle, bir dönemler öğretmenlik yaptığı Edirne'de projenin ilk ayağını başlatan Erken, öğrencilerle Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda buluştu. Erken, proje kapsamında Edirne, Elazığ, Çanakkale, Samsun, Trabzon ve Antalya olmak üzere 6 ilde 150 gence serbest dalış eğitimi verip 15 şampiyon adayının seçileceğini söyledi. Erken, amacının yeni şampiyonlar çıkartmak olduğunu söyledi.

Projenin gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtarılması ve sporun içine çekilmesi açısından çok önemli olduğunu da ifade eden Erken, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve sporun içine çekmek adına çok önemli bir proje. Serbest dalışın altyapısını oluşturmak adına da gençlere el veren bir sporcu olarak inanın dünyada eşi benzeri olmayan bir şey yapacağız. 150 gence serbest dalış öğreteceğiz. Bunlardan en iyilerini seçip Çanakkale'de bir final yapacağız. Finalde 15 öğrenci seçilecek, en iyilerden olacak bunlar. Bu sporcularımız bizim lisanslı sporcularımız olacak. Serbest dalış coşkusunu dalga dalga Anadolu'ya yaymak istiyoruz. 6 ilden 25'er öğrenci, toplamda 150 öğrenci eğitilmiş olacak. Gerçekten de bu dünyada bir ilk, diyebilirim. Geçtiğimiz aylarda Bahamalar'da yarışmadaydım. Orada da sunucu sordu bunu. Çok ilginç geldi onlara da. '150 gence eğitim veren başka bir eğitmen' görmedik dediler. Ülkemize hayırlı olsun inşallah" dedi..