Son dakika haber | Milli artistik buz pateni sporcuları 15 Temmuz şehitlerini Türk bayraklarıyla andı
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Son dakika haber | Milli artistik buz pateni sporcuları 15 Temmuz şehitlerini Türk bayraklarıyla andı

Son dakika haber | Milli artistik buz pateni sporcuları 15 Temmuz şehitlerini Türk bayraklarıyla andı
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bursa'nın Kestel ilçesinde kamp yapan Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın aday kadrosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamp yapan Artistik Buz Pateni Milli Takımı'nın aday kadrosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Kestel Olimpik Buz Pateni Salonu'ndaki programda, alt yaş gruplarından sporcular ellerinde Türk bayraklarıyla şehitler anısına buz pistinde gösteri yaptı.

Etkinliği izleyen Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, AA muhabirine, 15 Temmuz'da Türk milletinin her türlü fedakarlığı göstererek vatanına, milletine ve demokrasisine her zamanki gibi sahip çıkmayı başardığını söyledi.

Böyle bir günün yıl dönümünde, Türkiye'de sayılı buz pistlerinden birinin olduğu Kestel'de bir program düzenlendiğini belirten Karakaya, "Milli takım sporcularını ağırlamaktan gurur duyduk. Bugün gençlerimiz çok güzel bir gösteri sundular. Karada, denizde, havada olduğu gibi buzda da gençlerimize sahip çıkıyoruz, güveniyoruz." dedi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır da 15 Temmuz'un ülke ve millet için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, "Özellikle genç nesle ne kadar kıymetli topraklarda olduğumuzu ve buna sahip çıkılması adına bu etkinlikleri özellikle gençlerimiz üzerinde güzel izler bıraktığını düşünüyorum. Allah bir daha 15 Temmuzlar yaşatmasın. Günümüz milli takım sporcularımızın etkinliğiyle farklı bir anlam kazandı." diye konuştu.

Programa ilçenin gençlik ve spor, emniyet ve jandarma teşkilatı yöneticileri ile federasyon yetkilileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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