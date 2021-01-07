Son dakika haber: Milletvekili Uslu, Bakan Pakdemirli'yi ziyaret etti
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Son dakika haber: Milletvekili Uslu, Bakan Pakdemirli'yi ziyaret etti

07.01.2021 15:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:54
Son dakika haber: Milletvekili Uslu, Bakan Pakdemirli'yi ziyaret etti

Son dakika habere göre AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in de katıldığı görüşmede, Antalya'nın tarımsal gücü ve üretimi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Milletvekili Uslu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Tarım Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Gündemimiz portakal ihracatında uygulamaya başlanılan yüzde 100 kalıntı kontrolü, domates başta olmak üzere yaş sebze üretimi, ihracatı ve destekleri, Tarım Sigortaları Havuzunun (TARSİM) genişletilmesi, Antalya'nın tarımsal üretim potansiyelinin daha da güçlendirilmesi ve çiftçilerimiz oldu." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'yi Antalya'ya portakal hasadına ve domates toplamaya davet ettiğini ifade eden Uslu, Antalya tarımına verdikleri destek ve portakal ihracatına, ihracattaki sorunların çözümüne olumlu yaklaşımları dolayısıyla Pakdemirli'ye teşekkür ettiğini söyledi.

Uslu'nun ziyarette, Pakdemirli'ye kendisinin çektiği portakal bahçeleri temalı Finike Ovası'nın fotoğrafını hediye ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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