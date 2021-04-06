Son dakika haber... Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika haber... Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin Arnavutluk ve Azerbaycan'la imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Arnavutluk ve Azerbaycan'la imzaladığı milletlerarası anlaşmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 31 Ekim 2017'de Bakü'de imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması'nın onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmayla, taraflar arasında savunma mal ve hizmetlerinin geliştirilmesi, üretimi, tedariki, idamesi ve ilgili teknik ve lojistik destek alanlarında daha etkili iş birliği ile tarafların savunma sanayi kabiliyetlerini geliştirerek savunma sanayi alanında iş birliği sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin, Serbest Ticaret Anlaşmasına Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'yi Değiştiren 1/2020 sayılı kararın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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