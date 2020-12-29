Son dakika haber... Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
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Son dakika haber... Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

29.12.2020 08:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:52
Son dakika haber... Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'nin, Madagaskar ile imzaladığı anlaşmaya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin, Madagaskar ile imzaladığı anlaşmaya dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İzmir'de 31 Mayıs 2012'de imzalanan ve 7005 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması"nın onaylanmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre taraflar, imzalanan anlaşmanın eki ile belirtilen hatlarda tayin edilmiş havayollarının tarifeli uluslararası hava hizmetlerini yürütebilmesi için belirli haklar tanıdı.

Bu haklar ise, diğer akit tarafın ülkesi üzerinden iniş yapmaksızın uçma hakkı, söz konusu ülkede trafik dışındaki amaçlar için duraklama hakkı, birlikte veya birbirinden ayrı olarak uluslararası trafiği indirmek ve almak amacıyla anlaşmanın ekinde belirtilen o hat için ülkede belirlenen noktalarda duraklama hakkından oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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