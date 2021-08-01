Son dakika haber! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (2)
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Son dakika haber! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (2)

Son dakika haber! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Süleyman İlter - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DENİZDEN TAHLİYE EDİLDİLERAlevlerin sıçradığı Bodrum'un Mazı Mahallesi'nin Aşağı Mazı kesimi tahliye edilmeye başladı.

DENİZDEN TAHLİYE EDİLDİLER

Alevlerin sıçradığı Bodrum'un Mazı Mahallesi'nin Aşağı Mazı kesimi tahliye edilmeye başladı. Tur tekneleri ile alınan 40 kadar kişi, Çökertme Koyu'na getirildi. Köylülerin arasında bölgedeki bir pansiyonda kalan turistlerin de bulunduğu belirtildi. Mahalledeki bir pansiyonda çalışan Feridun Akalar, "Sabah bu kadar değildi alevler. Birden çoğaldı. Kara yolunu alevler sardığı için araçlarımız da orada kaldı ulaşamadık. Bizler de denizden tahliye ediliyoruz, alevler Hurma ve Çökertme mahallelerine doğru ilerliyor" dedi.

Dün çıkan yangında Mazı Mahallesi gece tahliye edilmişti ancak alevlerin kontrol altına alınması üzerine köylüler tekrar evlerine dönmüştü.

Süleyman İLTER/ BODRUM (Muğla),

Son dakika haber! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (2)
Son dakika haber! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (2)
Son dakika haber! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman İlter

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Son dakika haber! Milas'taki yangında rüzgarla yön değiştiren alevler Bodrum'un Mazı Mahallesi'ni yaktı (2) - Haberler
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