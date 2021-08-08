Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün
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Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün

Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MUĞLA'nın Milas ilçesindeki orman yangınının 9'uncu gününde, Fesleğen Mahallesi'nde alevlerin ilerlediği santralin yetkililerinin Belarus'tan kiraladığı helikopter de kullanılmaya başlandı.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki orman  yangınının 9'uncu gününde, Fesleğen Mahallesi'nde alevlerin ilerlediği santralin yetkililerinin Belarus'tan kiraladığı helikopter de kullanılmaya başlandı.

Milas'taki orman yangını, 9'uncu gününde, Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında yüksek kesimlerde devam ediyor. Mahallede söndürme çalışmaları yoğunlaşırken, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Alevlerin ilerlediği Yeniköy Termik Santrali yetkililerinin  Belarus'tan kiraladığı 15 ton su atma kapasitesine sahip MI-26 tipi helikopter, bugün kullanılmaya başlandı.

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da çıkan orman yangını, Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısmi olarak kontrol altına alındı. Ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle Mazı Mahallesi, yeniden tehlikeye girdi. Önce Aşağı Mazı, ardından Yukarı Mazı mevkilerindeki evler, alevlere teslim oldu. Her iki bölge de tahliye edildi. Sürekli yön değiştiren rüzgar nedeniyle alevler Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde etkili oldu. Buradaki mahalleler tahliye edilirken, bu kez alevler Türkevleri Mahallesi'ne yöneldi. Dağınık yerleşimin olduğu mahalledeki 3 ev kullanılmaz hale geldi. Havadan müdahalenin başlamasıyla Çökertme'deki alevler, kontrol altına alındı. Ören Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, Kemerköy Termik Santrali'ne girdi. Santralin ana binasına dayanan alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın, ardından Gürceğiz ve Bayırköy mahallelerinde etkili oldu. Gürceğiz Mahallesi'nde onlarca ev yandı.ÖNLEMLER ARTIRILDIBayırköy Mahallesi'ndeki alevler ise Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre yaklaşınca santralde önlemler arttırıldı. Santralin etrafına çekilen 2 kilometrelik hatta su tankerleri, arazöz ve iş makineleriyle yüzlerce personel hazır bekletiliyor. Santral çevresindeki hattın sağ ve solundaki makilik alan tırpanlandırıldı, bazı ağaçlar da alevlerin önüne geçebilmek için zorunlu olarak kesildi. Yangının santrale yaklaşık 5 kilometre yaklaşması nedeniyle çevresinde hendekler kazıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da santral çevresinde olası yangın tehlikesine karşı bekletiliyor. Orman ekipleri yangına set çekerken, alevlerin yüksek kesimlerden aşağılara inmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Yangının 9'uncu gününde alevler Fesleğen Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali hattında devam ederken, alevlere havadan 2 uçak, 5 helikopter, karadan da 50 arazöz, 20 itfaiye aracı ve çok sayıda orman işçisi ve itfaiye eriyle müdahale sürüyor.SANTRAL YETKİLİLERİ SÖNDÜRME HELİKOPTERİ KİRALADI

Alevlerin 5 kilometre kadar yaklaştığı Yeniköy Termik Santrali yetkilileri, tedbir amacıyla Belarus'tan büyük ve kapsamlı yangınlarda kullanılan MI-26 tipi helikopter kiraladı. Orman Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD, SHGM ve uçuş menzilindeki ülkelerin hava sahalarıyla ilgili izinleri acil koduyla tamamlanan helikopter, diğer ülkelerden uçuş izinlerinin alınmasının ardından hava muhalefetinin izin verdiği ilk fırsatta hareket edip 9 saat süren uçuş sonrası Türkiye'ye ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kontrolü altında operasyona hazır hale getirilen helikopter, bugün itibarıyla kullanılmaya başlandı. Gün doğumundan batımına kadar çalışabilen, 15 ton su boşaltma kapasitesine sahip MI-26 helikopterinde 14 mürettebat görev alıyor. Helikopter, 5 Eylül'e kadar hizmet verebilecek.


- Muğla
Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün
Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün
Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün
Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün
Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün
Son dakika haber... Milas'taki yangında 9'uncu gün

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

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