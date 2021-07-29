Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haber... Milas'taki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Milas'a bağlı Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak mülhakatımız Milas Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımızın talimatıyla orman yangının başladığı ve güzergahındaki yerlerle ilgili detaylı şekilde inceleme ve delillerin araştırılmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.'
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı: "Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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