Son dakika haber: Milas'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.

Fesleğen Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA