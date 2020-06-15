Son dakika haber: Milas'taki orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
15.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:41
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı.
Fesleğen Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA