Son dakika haber... Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını (2) Son dakika haberi... KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık Mahallesi'ndeki dağlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yerleşim yerine ulaşmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kızılcayıkık Mahallesi'ndeki dağlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yerleşim yerine ulaşmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, büyük bölümü zeytin ağaçları, kalan kısmı ise çam ağaçları ile kaplı yaklaşık 5 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA