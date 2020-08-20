Son dakika haber: Milas'ta sahte içki operasyonu
Son dakika gelişmesine göre Milas ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
20.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:19
Milas ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Kıyıkışlacık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, sahne içki yapımında kullanılan maddeleri taşıdığı tespit edilen kamyoneti takip etmeye başladı.
Jandarma ekipleri durdurdukları araçta yaptıkları aramada 10 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 225 litre etil alkol ve 60 miligram anason yağı ele geçirildi.
Kamyonet şoförü B.T, gözaltına alındı.
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Kaynak: AA