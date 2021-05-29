Son dakika haber... Milas'ta ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Milas'ta ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber... Milas'ta ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangında 12 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Çökertme Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 4 ilk müdahale aracı, 45 arazöz, 3 dozer, 11 su tankeri, 6 yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalara bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında, 12 hektarlık alanın zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Bakan Pakdemirli, sosyal medyadan yangının söndürüldüğünü duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de Milas'ta çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Milas'taki orman yangınları, ormanın kahramanlarının yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Muğla'da yangın! Çevre illerden takviye istendi
Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Milas'ta ormanlık alandaki yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 21:36:32. #1.16#

title