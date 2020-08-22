Son dakika haber! Milas'ta orman yangını (2)
Son dakika haberine göre 2 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜMuğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.
22.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:44
2 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangında, 1 hektar tarım alanı ve 1 hektar orman alanı küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.
Aykut KURT/ MİLAS (Muğla),
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA