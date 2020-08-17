Son dakika haber... Milas'ta orman yangını (2) Son dakika haberleri... 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜMuğla'nın Milas ilçesinin kırsal Kayadere Mahallesi'ndeki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Kayadere Mahallesi'ndeki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 2 saatte söndürüldü. Yangında, ilk belirlemelere göre 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Aykut KURT/ MİLAS (Muğla),

Kaynak: DHA