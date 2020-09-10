Son dakika haber... Milas'ta korkunç cinayet
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Milas'ta korkunç cinayet

Gelen son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Son dakika haber... Milas'ta korkunç cinayet
10.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:16

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Polis evinde kanlar içerisinde ölü vaziyette bulunan şahsın katilini arıyor.

Milas'ın Aydınlıkevler Mahallesi Nazmi Yükselen Caddesi'nde bir evde ikamet eden 54 yaşındaki Mehmet Güneş bugün sabah saatlerinde evinde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Güneş'in aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri'nin yaptığı çalışmanın ardından Güneş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adil Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Cüneyt Arkın Metin Özülkü
Spor Erol Bulut Eddie Newton Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Yunan Yangın Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Milas'ta korkunç cinayet - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 11:19:04. #1.15#
title