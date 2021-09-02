Son dakika haber | Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haber | Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber | Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber | Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber | Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber | Bodrum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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