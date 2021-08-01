Son dakika! Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a sıçradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bodrum'a sıçradı.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bodrum'a sıçradı. Bodrum'un Mazı Mahallesi boşaltılıyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına, orman ve itfaiyenin çok sayıda aracı ile müdahale ediyor.

Yangın yerleşim yerlerine ulaşınca bazı evler alevlerin arasında kaldı. Milas'ta başlayan yangın, Bodrum'un Gökpınar Mahallesi'ne sıçrayınca mahalledeki evler tahliye edildi.

Hızla ilerleyen alevler, Bodrum'un Mazı Mahallesi'ne ulaşınca Mazı Mahallesi tahliye edildi. Mumcular - Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Mahallenin sahile doğru indirildiği ve tahliye işleminin teknelerle yapılacağı öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı açıklamada "Yukarı Mazı'da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Aşağı Mazı Köyü'ne gönderiyoruz, sahile gönderiyoruz. Alevler Yukarı Mazı köyüne doğru yaklaşıyor. Biraz daha doğuda Gökbel köyüne doğru da yaklaşıyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Evlerini tahliye etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Onlar evlerinden hemen çıksınlar. Biz duman sebebiyle nefes almakta zorlanıyoruz, onun için bir an önce evlerini boşaltsınlar. Daha sonra her şey normale dönünce inşallah yine geri geleceğiz. Şu anda herkes alevlerle müdahale ediyor. Allah yardımcımız olsun." - MUĞLA

Son dakika! Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a sıçradı
Son dakika! Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a sıçradı
Son dakika! Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a sıçradı
Son dakika! Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Yeni doğan oğlak ve kurtarabildiği hayvanları tesellisi oldu...Evini, arabasını ve hayvanlarını kaybetti, gözyaşları içinde böyle anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Meral Akşener Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Yıldız Tilbe Çağatay Akman Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Can Bartu Mesut Özil Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Milas'ta başlayan yangın Bodrum'a sıçradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 01:20:43. #1.16#

title