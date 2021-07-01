Son dakika haber: Milas Bodrum Havalimanı'nda yangın paniği
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Son dakika haber: Milas Bodrum Havalimanı'nda yangın paniği

Son dakika haber: Milas Bodrum Havalimanı'nda yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar bölümünde yangın çıktı.

Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar bölümünde yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklı olduğu iddia edilen yangında binanın büyük bir bölümü duman altında kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas - Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Bölümü Heliport Sahasında kablolardan kaynaklı yangın meydana geldi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra teknik personellerde müdahalede bulundu. Yangından dolayı sistemsel sıkıntıların yaşandığı havalimanında dış hatlarda uçuşlara ara verildi. Uçakların uygun olan havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi. Sistemdeki sıkıntıların giderilmesinin ardından uçuşların yeniden başlayacağı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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