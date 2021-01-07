Son dakika haber! Mikel Arteta'dan Mesut Özil'in transferine ilişkin değerlendirme Açıklaması
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Son dakika haber! Mikel Arteta'dan Mesut Özil'in transferine ilişkin değerlendirme Açıklaması

07.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:06
Son dakika haber! Mikel Arteta'dan Mesut Özil'in transferine ilişkin değerlendirme Açıklaması

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in başka bir takıma transferi konusunun birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, Mesut Özil'in başka bir takıma transferi konusunun birkaç gün içinde netleşeceğini söyledi.

İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda Newcastle United ile cumartesi günü oynayacakları maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Arteta, Mesut Özil'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

32 yaşındaki oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini söyleyen İspanyol teknik adam, "Özil'in kontratının sona ermesine 6 ay kaldı ve diğer kulüplerle görüşmekte özgür. Onun geleceğine ilişkin en iyi seçeneği bulmak için kulüp, oyuncu ve menajeri bazı görüşmeler yürütüyor." dedi.

Mesut Özil'in ara transfer döneminde Fenerbahçe'de forma giyebileceğine ilişkin iddiaları da yanıtlayan Arteta, "Önümüzdeki birkaç gün içinde Mesut'un geleceği konusundaki karar netleşecek. Kulüp ve Mesut'un çıkarlarına uygun olması halinde transferine izin verilir. Şartlar uygun olursa gidebilir, yoksa takımda sezon sonuna kadar kalır. Mesut, önceki sezonlarda bu takımın en önemli oyuncularından birisi olmuştu ve bu durumu göz ardı edemeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Londra temsilcisinde 254 karşılaşmada 44 gole imza atan Mesut Özil, sezon başında Arteta tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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