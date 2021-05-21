Son dakika haber! Mihalıççık'taki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi... Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan orman yangınında gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları, sabah saatlerinde helikopter desteğiyle sürüyor.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan orman yangınında gece boyunca devam eden soğutma çalışmaları, sabah saatlerinde helikopter desteğiyle sürüyor.

Yangın, dün akşam saatlerinde Hamidiye mahallesi Kuzgun Kule mevkiinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı saat 17.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Mihalıççık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Çevre illerden de olay yerine ekipler sevk edildi. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangın, 60 kişilik ekip ve 30 söndürme aracının çalışmaları ile gece boyunca devam etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından soğutma çalışmalarına destek sağlaması amacıyla Balıkesir'den helikopter gönderildi. Sabah saatlerinde helikopter desteğiyle sürdürülen soğutma çalışmaları devam ediyor. Ayrıca gece çalışan personeller, dinlenmeleri için yeni ekiple görev değiştirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı