Son dakika haber... Midyat ESO başkanlığına Mehmet Selim Yıldız seçildi
AA, Selahattin Erol - Kültür Sanat
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Son dakika haberler: Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) başkanlığına Mehmet Selim Yıldız seçildi.
MİDYAT, MARDİN (AA) - Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) başkanlığına Mehmet Selim Yıldız seçildi.
Midyat Kapalı Spor Salonunda düzenlenen genel kurulda divan başkanlığını Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Tunç yaptı.
Faaliyet ve denetim kurulu raporunun okunmasının ardından yapılan seçimde Midyat ESO başkanlığına Mehmet Selim Yıldız seçildi.
AA / Selahattin Erol - Kültür Sanat