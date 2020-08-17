Son dakika haber... MİDİLLİ ADASI'NDAN YÜKSELEN DUMANLAR, ASSOS SAHİLİNDEN GÖRÜLDÜ
Gelen son dakika haberlerine göre YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
17.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:46
YUNANİSTAN'ın Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarından yangın nedeniyle dumanlar yükselirken, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos sahillerinden görüldü.
Önceki yıllarda Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi limanından feribot seferlerinin yapıldığı Midilli Adası'ndaki Petra beldesi yakınlarında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen dumanlar, Assos sahillerinden görüldü.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),
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Kaynak: DHA