Son dakika haberi | Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

NİĞDE (İHA) - Niğde'de midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Aşmala köyü ile Karatlı beldesi yolunda meydana geldi. 51 BM 534 plakalı midibüs ile Habib Y. yönetimindeki 51 BK 107 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücü Habip Y. olay yerinde hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan eşi Fatma Y. ile midibüs sürücü yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılardan Fatma Y.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)