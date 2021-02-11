Son dakika haber | Microsoft'un Pinterest'i 51 milyar dolara satın almaya çalıştığı iddia edildi

Microsoft'un, görsel paylaşım ağırlıklı sosyal medya platformu Pinterest'i 51 milyar dolara satın alma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Financial Times Gazetesi'nin haberinde Microsoft'un önceki haftalarda 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım platformu "Pinterest"i satın almak için müzakereler yürüttüğü iddia edildi.

Halihazırda müzakerelerin sonuçlanmadığı belirtilen haberde, satın alma işlemi için öngörülen tutarın 51 milyar dolar olduğuna işaret edildi.

Pinterest daha önce yaptığı bir açıklamada 2020'de kullanıcı sayısının 100 milyon arttığını belirtmişti. Pinterest'in bağımsız bir şirket olarak kalmak istediği basına yansımıştı.

Microsoft, sosyal medya platformlarından Linkedin'i 2016'da 26,2 milyar dolara satın almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı