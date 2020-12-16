Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır.
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Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır.

16.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:09
Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır. İnşallah bundan sonra da asla uyuyamayacaklar, bunları uyku tutmayacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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