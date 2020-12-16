Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır.
16.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:09
Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki kazanımları dost görünümlü muhasım odakların uykularını kaçırmaktadır. İnşallah bundan sonra da asla uyuyamayacaklar, bunları uyku tutmayacaktır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı