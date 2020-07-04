Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı... Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir." Kaynak: AA