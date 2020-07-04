Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı...
Son dakika habere göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir.
04.07.2020 15:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:26
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Savunmayı savunuyoruz, bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye'nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir."
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Kaynak: AA