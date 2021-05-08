Son dakika haber | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır.
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Son dakika haber | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır.

Son dakika haber | MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsrail terör devletidir, şiddeti politik enstrüman olarak kullanmaktadır. Diğer yanda Batı Şeria'da sürekli kamçılanan Yahudi yerleşimci terörü mazlumları evinden barkından çıkarmaktadır. Kudüs yaslıdır, Gazze hüzünlüdür, Batı Şeria gariptir, Filistin iki ateş arasındadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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