Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk... - Haberler
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Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk...

Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk milletinin ve Türkiye'nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk milletinin ve Türkiye'nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir." - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde TBMM'de konuştu: (3)

 2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

2022 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

 Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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