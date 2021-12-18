Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk...
Son dakika haberler: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk milletinin ve Türkiye'nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Döviz yükselirken borsanın düşmesi, üstelik piyasalarda anormal oynaklıkların kısır döngü içinde artış sergilemesi Türk milletinin ve Türkiye'nin düşmanca bir senaryoya maruz kaldığına bariz işarettir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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