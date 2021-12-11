Son dakika haber | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru... - Haberler
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Son dakika haber | MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru...

Son dakika haber | MHP Genel Başkanı Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı" kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla "Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı" kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Hoşgörü dönemi kapanmıştır, Türkeş Bey'in istismarına müsaade edilmeyecektir"

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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