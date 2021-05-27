Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak...
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Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak...

Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: '27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak ve çıkarlarından taviz vermeden davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak ve çıkarlarından taviz vermeden davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz. Kahraman ülkücü şehitlerimizin yüzünü kara çıkarmayacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak... - Haberler
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