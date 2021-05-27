Son dakika haber... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak...

Edinilen son dakika gelişmesine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle herkes bilmelidir ki ilkelerimizden, ülkülerimizden, ülkemizin ebedi hak ve çıkarlarından taviz vermeden davamızın bizlere yüklediği yüksek sorumlulukları heyecanla yerine getirecek azim ve inanmışlığı bihakkın göstereceğiz.