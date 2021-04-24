MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Biden'a tepki
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Biden'a tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Biden'a tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "1915 olayları sırtından hançer yiyen bir İmparatorluğun doğal refleksi, doğru bir kararı, dengeli bir adımıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "1915 olayları sırtından hançer yiyen bir İmparatorluğun doğal refleksi, doğru bir kararı, dengeli bir adımıdır. Kaldı ki tehcir, o dönemki milli güvenliğin zorunlu bir tercihidir. Burada soykırım izi sürenler Türk milletine hiç geçmeyecek düşmanlık besleyen çevrelerdir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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