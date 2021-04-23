Son dakika haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
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Son dakika haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması

Son dakika haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yılık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Bilinmelidir ki Türk milletinin üzerinde milli egemenlikten başka hiçbir irade yoktur.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık, "Bilinmelidir ki Türk milletinin üzerinde milli egemenlikten başka hiçbir irade yoktur. TBMM hem 101 yıl önce hem de 15 Temmuz'da işgalcilere direnen, milli irade ve egemenliğin sembolü, her türlü istila emeli karşısında devleşen gazi bir Meclistir." ifadesini kullandı.

Yılık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan 1920 tarihinin Türk halkının TBMM'yi oluşturmaktaki güçlü iradesini temsil ettiğini vurgulayan Yılık, "Bilinmelidir ki Türk milletinin üzerinde milli egemenlikten başka hiçbir irade yoktur. TBMM hem 101 yıl önce hem de 15 Temmuz'da işgalcilere direnen, milli irade ve egemenliğin sembolü, her türlü istila emeli karşısında devleşen gazi bir Meclistir." değerlendirmesinde bulundu.

Pelin Yılık, mesajında şunları kaydetti:

"23 Nisan Türk milleti olarak geleceğimizi teslim edeceğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize olan sevgi, saygı, güven ve inancımızı da göstermektedir. Bu vesileyle dünyada başka bir örneği olmayan bu bayramı sizlere armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan siz çocuklar, çok çalışarak yüce Türk milletinin övünç kaynağı olacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyanın en müstesna mevkisinde onurla şahlandıracağınıza olan inancım tamdır. Bu vesileyle bize bu vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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