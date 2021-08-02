Son dakika haberleri: MHP'den yangında hayvanları telef olan vatandaşlara yardım eli
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Son dakika haberleri: MHP'den yangında hayvanları telef olan vatandaşlara yardım eli

Son dakika haberleri: MHP'den yangında hayvanları telef olan vatandaşlara yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il ilçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il ilçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlattı.

Söz konusu kampanya hakkında yazılı bir açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla; hayvanları yangında telef olan köylülerin acısını hafifletmek ve bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla MHP il ilçe teşkilatları ve belediyelerinden hayvanları telef olan ailelere 5 keçi, 5 koyun ve 2 düve yardımı yapılması maksadıyla kampanya başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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