Son dakika haber | MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
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Son dakika haber | MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Son dakika haber | MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yıl dönümü nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Akyel, ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan ve görevli jandarma personelini kutladı.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ile Şube Müdürlerinin de yer aldığı ziyarette pasta kesildi.

Datça İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, ziyaretten memnun olduklarını belirterek, Jandarma teşkilatı olarak her daim Türk milletinin yanında olduklarını belirtti.

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ise Jandarma teşkilatının 182. yıl dönümünü kutladı.

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel de, Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını belirtti.

Son dakika haber | MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Son dakika haber | MHP Datça İlçe Başkanı Akyel, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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