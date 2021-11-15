Son dakika haber | MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, hayatını kaybetti
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Politika
Edinilen son dakika haberine göre MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ALİAĞA, İZMİR (AA) - MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Aydemir'in cenazesi, öğle vakti Aliağa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Aliağa Mezarlığına defnedilecek.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Aydemir için başsağlığı mesajı yayımladı.
AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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