Son dakika haber... Mezarlıkta vücudu toprağa gömülü bulunan bebeğin anne ve anneannesi gözaltında (2)
Son dakika haberleri... ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Adıyaman'da, mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buraya bıraktıkları belirlenerek gözaltına alınan annesi ve anneannesi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ADIYAMAN (DHA) - ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Adıyaman'da, mezarlıkta vücudu toprağa gömülü yeni doğan bebeği buraya bıraktıkları belirlenerek gözaltına alınan annesi ve anneannesi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.