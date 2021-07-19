Son dakika haber! Mezar ziyaretine gelen şehit aileleri çiçeklerle karşılandı

Son dakika haberi... Kurban Bayramı öncesi şehitlerinin mezarlarını ziyaret gelen aileler çiçeklerle karşılandı.

Kurban Bayramı öncesi şehitlerinin mezarlarını ziyaret gelen aileler çiçeklerle karşılandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezar ziyaretine gelen şehit aileleri ve diğer vatandaşları yalnız bırakmadı. Evlatlarını mezarları başında ziyarete gelen aileleri büyükşehir belediyesi personelleri tarafından çiçek ve bayram lokumları ile karşılandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı