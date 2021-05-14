ESKİŞEHİR MEVSİMLİK İŞÇİ ÇADIRINA 'KORONAVİRÜS' KARANTİNASI

ESKİŞEHİR'de mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen 8 kişilik ailenin kaldığı çadır, anne E.A.?nın koronavirüs olduğunun tespit edilmesinin ardından 10 günlüğüne karantinaya alındı.

ESKİŞEHİR'de mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan gelen 8 kişilik ailenin kaldığı çadır, anne E.A.?nın koronavirüs olduğunun tespit edilmesinin ardından 10 günlüğüne karantinaya alındı. Jandarma ekiplerince karantinaya alınan çadır çevresi güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Şanlıurfa'dan bir süre önce mevsimlik işçi olarak Eskişehir'e gelen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 200 kişi, bin 300 nüfuslu kırsal Sevinç Mahallesi'nde boş araziye çadırlarını kurdu. Bölgedeki tarım arazilerinde çalışan işçilerden 8 kişilik bir ailenin kaldığı çadırda yaşayan anne E.A., önceki gün rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs belirtileri üzerine anne E.A.?ya Covid-19 testi yapıldı. Testin pozitif çıkması üzerine ise Odunpazarı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, çadırda kalan E.A., testleri negatif çıkan eşi ve 6 çocuğu için 10 günlüğüne karantina kararı aldı.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişilik ailenin karantinaya alınmasının ardından çadırın çevresine güvenlik şeridi çekti. Jandarma ekiplerince sık sık çadırlar bölgesinde devriye gezilirken, ailenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grupları'nın yanı sıra komşularınca karşılandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı