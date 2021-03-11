Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu
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Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu

11.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:34
Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu

Son dakika haberleri: Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk tarihi bina kölü döndü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde metruk tarihi bina kölü döndü.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi Sığırönü Halk Eğitim Merkezi arkasında bulunan ve uzun yıllardır kullanılmayan metruk binada yangın çıktı. Binanın ahşap olması sebebiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler müdahale etti. Kısa sürede söndürülen binada büyük hasar meydana geldi. - BALIKESİR

Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu
Son dakika haber! Metruk ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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