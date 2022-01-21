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Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü Konya'da metruk bir bina çıkan yangın elektrik trafoya sıçramadan söndürüldü.

MERAM, KONYA (İHA) - Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü

KONYA - Konya'da metruk bir bina çıkan yangın elektrik trafoya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, 05.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi üzerinde bulunan metruk binada çıktı. Edinile bilgiye göre, metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanına müdahale etti. Yangının çıktığı bina yanında bulunan trafoya sıçramaması için itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından daha fazla büyümede söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü

Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü

Son Dakika | Metruk binada çıkan yangın, trafoya sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Yangın, Meram, Konya, 3. Sayfa, Haber

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