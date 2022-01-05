Son dakika haber! Metrobüste yangın paniği
Son dakika haber: Metrobüste yangın paniği Beylikdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Metrobüste yangın paniği
İSTANBUL - Beylikdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beylükdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark ederek yolcuları indiren sürücü, aracı güvenli bölgeye çekti. İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri geldi. Metrobüsten dumanlar çıktığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Öte yandan metrobüsün motor kısmında çıkan yangının söndürüldüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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