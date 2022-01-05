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Son dakika haber... Metrobüste yangın paniği

Son dakika haber... Metrobüste yangın paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Beylikdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beylükdüzü'nde geçtiğimiz günlerde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Dumanları fark ederek yolcuları indiren sürücü, aracı güvenli bölgeye çekti. İhbar üzerine olay yerine yardım ekipleri geldi. Metrobüsten dumanlar çıktığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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