Son dakika haber: METROBÜS YANGININDA ONLARCA YOLCUYU KURTARAN KİŞİ KONUŞTU
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Son dakika haber: METROBÜS YANGININDA ONLARCA YOLCUYU KURTARAN KİŞİ KONUŞTU

Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda çıkan metrobüs yangınında, kapıların açılmasını sağlayan valfi çekerek onlarca yolcunun kurtulmasını sağlayan Emre Keskin konuştu.

Son dakika haber: METROBÜS YANGININDA ONLARCA YOLCUYU KURTARAN KİŞİ KONUŞTU
25.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:23

Zeytinburnu'nda çıkan metrobüs yangınında, kapıların açılmasını sağlayan valfi çekerek onlarca yolcunun kurtulmasını sağlayan Emre Keskin konuştu.

Sarıyer'de bir restoranda garsonluk yapan 36 yaşındaki Emre Keskin, metrobüs yangınında yaşananları anlattı. Keskin, " İncirli'den Zeytinburnu istikametine giderken aracımızın körük kısmında bulunan lastik patladı. Lastik patladıktan sonra şoför sağ olsun usta manevralarla zik zak çizerken metrobüsü durdurdu. Durur durmaz araç alev aldı. Alevler körüğe sıçradıktan sonra içeride panik havası oluştu" dedi. 

METROBÜSTE 70-80 KİŞİ VARDI"

Yangın anında ön kapının açık olduğunu ancak naylon branda yüzünden yolcuların metrobüsü terk edemediğini söyleyen Keskin "Ön kapının açık olduğunu görenler ön kapıya doğru gittiler. Ancak naylon branda vardı, naylon brandanın azizliğine uğradılar. Bir kişi camı yumruklarken bir kişide kapıyı tekmeliyordu. Bir anda elimi valfe uzattım. Kapının öyle açılacağını önceden biliyordum. Kapının önünde bir arkadaş vardı. Onu uzaklaştırıp kapıyı asıldım. 15-20 saniye sonra hemen telefona sarıldım. Aracın o halini görünce ne kadar tehlikeli durumda olduğumuzu fark ettim. Bir nevi bizi Allah korudu. Ben o kapıyı açmasaydım içeride kalabilirdik. Çünkü hiçbir şekilde ne orta kapının ne arka kapının açık olduğunu görmedim. Metrobüsün tam ortasında olunca yaklaşık 30 kişilik bir grup sıkıştık. Arka tarafta benim açtığım kapıdan çıktılar büyük bir ihtimalle. Çok büyük bir korkuydu, atlattık. Metrobüste 70-80 kişi vardı" diye konuştu. 

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Kaynak: DHA

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