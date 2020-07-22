Son dakika haber | METROBÜS İÇİNDE YOĞUNLUK
Son dakika güncel haberine göre İstanbul'da işe gidiş saatlerinde bazı metrobüs duraklarında ve metrobüs içinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.
22.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:06
İstanbul'da işe gidiş saatlerinde bazı metrobüs duraklarında ve metrobüs içinde yoğunluk yaşanmaya devam ediyor.
- İstanbul
Sabah saatlerinde bazı metrobüs durakları ve metrobüs içinde yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüslerde ise uyarılara rağmen, yolcular kurala aldırış etmedi. Sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular, metrobüs içinden görüntülendi.
- İstanbul
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Kaynak: DHA