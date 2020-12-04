Son dakika haberi! Metro köprüsü ayağına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada

Metro köprüsü ayağına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada

ADANA - Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybedip metro köprüsü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Kutevu yönetimindeki 01 DZ 997 plakalı otomobil, Tellidere Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metro köprü ayağına çarptı. Kaza anı evredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE