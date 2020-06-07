Son dakika haber | Metrelerce havada savrulduğu kazayı yaralı olarak atlattı...O anlar kamerada

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Metrelerce havada savrulduğu kazayı yaralı olarak atlattı...O anlar kamerada

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu

ANTALYA - Antalya'da köprülü kavşaklı yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, otomobilin çarpması saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu.

Edinilen bilgiye kaza, Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı, köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Yaya trafiğine kapalı olan katlı kavşak üzerinde bir süre yürüyen kadın, tramvay yolundan karşıdan karşıya geçmek istedi. Beton blokların üzerinden atlayan kadın, yolun karşısına geçmek için hareket etti. Bir süre geçmekte kararsız kalan kadına tam geçtiği esnada otomobil çarptı. Metrelerce havaya savrulan kadın sert bir şekilde yere düştü. Otomobilin kaput bölümüyle çarptığı kadın metrelerce havaya savrulsa da kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA