Son dakika haber | Metrelerce havada savrulduğu kazayı yaralı olarak atlattı...O anlar kamerada
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Son dakika haber | Metrelerce havada savrulduğu kazayı yaralı olarak atlattı...O anlar kamerada

Son dakika habere göre Metrelerce havada savrulduğu kazayı yaralı olarak atlattı.

07.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:13

Metrelerce havada savrulduğu kazayı yaralı olarak atlattı...O anlar kamerada

Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu

ANTALYA - Antalya'da köprülü kavşaklı yoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına, otomobilin çarpması saniye saniye kameralara yansıdı. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu.

Edinilen bilgiye kaza, Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı, köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Yaya trafiğine kapalı olan katlı kavşak üzerinde bir süre yürüyen kadın, tramvay yolundan karşıdan karşıya geçmek istedi. Beton blokların üzerinden atlayan kadın, yolun karşısına geçmek için hareket etti. Bir süre geçmekte kararsız kalan kadına tam geçtiği esnada otomobil çarptı. Metrelerce havaya savrulan kadın sert bir şekilde yere düştü. Otomobilin kaput bölümüyle çarptığı kadın metrelerce havaya savrulsa da kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.

Son dakika haber | Metrelerce havada savrulduğu kazayı yaralı olarak atlattı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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